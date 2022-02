Terremoto, 7 scosse nella costa tra Siracusa e Catania: la più forte di magnitudo 3.5 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ragusa – Sciame sismico nel Mario Ionio meridionale. Sette le scosse di Terremoto registrate dall’Ingv nell’arco di 3 ore. La scossa più forte di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 22.54 nella costa tra Siracusa e Ragusa. Le altre scosse tutte intorno alla magnitudo 2/3 sono seguite fino all’1.18. La scossa di Terremoto più forte non è comunque stata avvertita dalla popolazione. Covid, vaccino Moderna nei bambini dai 6 agli 11 anni: ok Ema ma con dose dimezzata Bonus psicologico da 600 euro per ansia e stress: a chi spetta e come averlo Inzaghi “Troviamo un Genoa in salute, serve equilibrio” Terribile incidente sulla Statale 626, scontro tra un’auto e un’ambulanza: 3 morti L'articolo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ragusa – Sciame sismico nel Mario Ionio meridionale. Sette lediregistrate dall’Ingv nell’arco di 3 ore. La scossa piùdi3.5 è stata registrata alle ore 22.54trae Ragusa. Le altretutte intorno alla2/3 sono seguite fino all’1.18. La scossa dipiùnon è comunque stata avvertita dalla popolazione. Covid, vaccino Moderna nei bambini dai 6 agli 11 anni: ok Ema ma con dose dimezzata Bonus psicologico da 600 euro per ansia e stress: a chi spetta e come averlo Inzaghi “Troviamo un Genoa in salute, serve equilibrio” Terribile incidente sulla Statale 626, scontro tra un’auto e un’ambulanza: 3 morti L'articolo ...

Advertising

NewSicilia : +++ TRE SCOSSE IN MENO DI UN'ORA +++ #Newsicilia - mL_oppostodite : @_NonDirmelo_ Che dopo il covid sento che ci saranno delle scosse di terremoto. - CosenzaChannel : Due scosse, a distanza di un'ora una dall'altra, sono state registrate dall'Ingv che ha individuato come epicentro… - CDNewsCalabria : Trema ancora la Calabria, registrate due nuove scosse di terremoto - CosenzaChannel : Due scosse, a distanza di un'ora una dall'altra, sono state registrate dall'Ingv che ha individuato come epicentro… -