Sonia Bruganelli conferma: “Non tornerò al GFVip il prossimo anno” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sonia Bruganelli questa mattina è stata ospite al programma radiofonico Facciamo Finta Che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Alla domanda diretta di Maurizio Costanzo: “Chi vincerà il Grande Fratello?”, l’opinionista ha dato la stessa risposta data la scorsa settimana a Silvia Toffanin. “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”.A proposito di Lulù, Sonia Bruganelli ha voluto fare una precisazione: “Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito; se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate. ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 febbraio 2022)questa mattina è stata ospite al programma radiofonico Facciamo Finta Che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Alla domanda diretta di Maurizio Costanzo: “Chi vincerà il Grande Fratello?”, l’opinionista ha dato la stessa risposta data la scorsa settimana a Silvia Toffanin. “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”.A proposito di Lulù,ha voluto fare una precisazione: “Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito; se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate. ...

Advertising

conte_dorina : @Paolopa67760975 Si è Sonia bruganelli - simo_cantatore : RT @spi4ndo: Ringraziamo Sonia Bruganelli per tutto ciò… #GFVIP - StraNotizie : Sonia Bruganelli conferma: “Non tornerò al GFVip il prossimo anno” - francaruberto56 : RT @spi4ndo: Ringraziamo Sonia Bruganelli per tutto ciò… #GFVIP - Redonlymy : #solearmy. Vorrei inoltre rammentare per chi non lo sapesse che a parte divertirsi a fare l’oppinionista la Brugane… -