"Sì, ho un compagno. E forse...". Alberto Matano esce allo scoperto: ecco chi è il suo uomo (Di venerdì 25 febbraio 2022) A distanza di qualche mese da quello che era stato considerato una sorta di coming out, nel corso de La vita in diretta su Rai 1, ecco che Alberto Matano si confida in una lunga intervista concessa a 7, settimanale del Corriere della Sera, dove conferma di avere un compagno e spiega di pensare anche al matrimonio. Il mezzo comunig-out lo fece mentre impazzava la discussione sul ddl Zan, poi affossato. Matano parlò di omofobia e denunciò: "È successo anche a me quando ero adolescente, l'ho provato sulla mia pelle". Dunque, a 7 ha rivelato molto di più, premettendo che la sua vita privata non deve "essere oggetto di attenzioni morbose". "Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte". E ancora: "Non sempre certe ferite hanno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) A distanza di qualche mese da quello che era stato considerato una sorta di coming out, nel corso de La vita in diretta su Rai 1,chesi confida in una lunga intervista concessa a 7, settimanale del Corriere della Sera, dove conferma di avere une spiega di pensare anche al matrimonio. Il mezzo comunig-out lo fece mentre impazzava la discussione sul ddl Zan, poi affossato.parlò di omofobia e denunciò: "È successo anche a me quando ero adolnte, l'ho provato sulla mia pelle". Dunque, a 7 ha rivelato molto di più, premettendo che la sua vita privata non deve "essere oggetto di attenzioni morbose". "Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte". E ancora: "Non sempre certe ferite hanno a ...

ParliamoDiNews : Alberto Matano esce allo scoperto: `Sì, ho un compagno. E forse...`, chi è il suo uomo – Libero Quotidiano #… - infoitcultura : Alberto Matano: «Ho un compagno e vorrei sposarmi, ma per i figli forse è tardi» - Andunedhel : @b_baolo Fra l'altro, se il compagno di merende in dieci anni ti ha fatto perdere metà delle vendite del tuo negozi… - SPYit_official : Alberto Matano: “Ho un compagno e vorrei sposarmi ma per i figli forse è tardi” #albertomatano #matirmonio… - dbullcutter : @bobmch84 @matteosalvinimi Forse le stesse cose che raccontavano i compagni nel '56 ('L'URSS riporta la pace in Ung… -