Salernitana, Sabatini: «Ho il terrore di retrocedere, ma credo ciecamente nella salvezza» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato della possibilità di retrocedere e dell’ipotesi salvezza Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere dello Sport ha svelato il suo terrore di retrocedere in Serie B. Salernitana – «Ero terrorizzato all’idea di retrocedere, paura tutt’ora attiva. Non sono mai retrocesso nella mia vita. Ha prevalso il senso della sfida. Di atti incoscienti ne ho fatti tanti. Perché non farne un ultimo? credo ciecamente nella salvezza». PIRLO – «Era un’ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo. Pretendevo entusiasmo. Era ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il d.s. dellaha parlato della possibilità die dell’ipotesiWalter, direttore sportivo della, in una intervista al Corriere dello Sport ha svelato il suodiin Serie B.– «Ero terrorizzato all’idea di, paura tutt’ora attiva. Non sono mai retrocessomia vita. Ha prevalso il senso della sfida. Di atti incoscienti ne ho fatti tanti. Perché non farne un ultimo?». PIRLO – «Era un’ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo. Pretendevo entusiasmo. Era ...

