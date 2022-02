Putin chiede all’esercito ucraino di prendere il potere: “Più facile parlare con loro che con Kiev” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – Vladimir Putin ha chiesto all’esercito ucraino di prendere il controllo della situazione, e sostanzialmente il potere al posto del governo di Kiev. Lo rende noto l’agenzia Nova. Che nell’aria ci fosse qualcosa era d’altronde desumibile dalle parole del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov di oggi. Putin: “Più facile parlare con esercito ucraino che con il governo di Kiev” Putin usa parole dure ma anche schiette: “Sarebbe molto più facile parlare con l’esercito ucraino che non con la “banda di nazisti” al potere a Kiev”. Il presidente russo si è rivolto quindi direttamente ai soldati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – Vladimirha chiestodiil controllo della situazione, e sostanzialmente ilal posto del governo di. Lo rende noto l’agenzia Nova. Che nell’aria ci fosse qualcosa era d’altronde desumibile dalle parole del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov di oggi.: “Piùcon esercitoche con il governo diusa parole dure ma anche schiette: “Sarebbe molto piùcon l’esercitoche non con la “banda di nazisti” al”. Il presidente russo si è rivolto quindi direttamente ai soldati ...

