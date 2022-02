Papa Francesco visita (a sorpresa) l’ambasciata russa in Vaticano | VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una visita inaspettata e non annunciata, nonostante qualche acciacco fisico (una acuta gonalgia) lo abbia costretto a cancellare tutti gli altri appuntamenti in programma (compresa la visita prevista per questo fine settimana a Firenze). Papa Francesco, poco dopo le 10 di questa mattina, ha deciso di recarsi presso l’ambasciata russa in Vaticano per colloquiare con il diplomatico russo presso la Santa Sede. Il Pontefice ha espresso tutto il suo rammarico e la sua preoccupazione per la situazione nel Donbass e nelle città ucraine dopo l’avanzata e l’invasione militare ordinata dal Cremlino. Francisco (@Pontifex es) visitó este viernes la embajada rusa en el Vaticano, donde se reunió con el embajador Alexander Avdeev para intentar mediar en el ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unainaspettata e non annunciata, nonostante qualche acciacco fisico (una acuta gonalgia) lo abbia costretto a cancellare tutti gli altri appuntamenti in programma (compresa laprevista per questo fine settimana a Firenze)., poco dopo le 10 di questa mattina, ha deciso di recarsi pressoinper colloquiare con il diplomatico russo presso la Santa Sede. Il Pontefice ha espresso tutto il suo rammarico e la sua preoccupazione per la situazione nel Donbass e nelle città ucraine dopo l’avanzata e l’invasione militare ordinata dal Cremlino. Francisco (@Pontifex es) visitó este viernes la embajada rusa en el, donde se reunió con el embajador Alexander Avdeev para intentar mediar en el ...

