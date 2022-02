MotoGP, GP Qatar Losail 2022 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio del Qatar, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale 2022, in programma da venerdì 4 a domenica 6 marzo sul circuito di Losail. Giovedì 3 marzo avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 4 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 11:40 e la seconda alle ore 16. Sabato 5, alle ore 11:15, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 15:20) e per le qualifiche (alle ore 16). Domenica 6 warm-up alle ore 11:40 e gara alle ore 16. Tutto il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso sui canali di Sky ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio del, valevole per il primo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 4 a domenica 6 marzo sul circuito di. Giovedì 3 marzo avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 4 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 11:40 e la seconda alle ore 16. Sabato 5, alle ore 11:15, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 15:20) e per le qualifiche (alle ore 16). Domenica 6 warm-up alle ore 11:40 e gara alle ore 16. Tutto il Gran Premio delsarà trasmesso sui canali di Sky ...

