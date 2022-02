Maya, significato e origine del nome (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si può scrivere in diversi modi, Maia, Maja o Maya, e le varianti possono avere origini diverse, tutte valide, ovvero che identificano nomi omografi provenienti da diverse culture. Nel caso di Maia, ad esempio, si tratta di un nome ripreso dalla mitologia greca, dove era portato da una delle Pleiadi, Maia; è scritto ???? e il suo significato è ignoto, anche se si ritiene che potrebbe forse esseer “nutrice”, “madre” (derivato dal suono onomatopeico fatto dai neonati, come “mamma”). Viene usato anche in georgiano, scritto ???? (Maia o Majja), e da questa figura prendono il nome sia la stella Maia che l’asteroide 66 Maja. Un’altra versione lo farebbe invece risalire alla mitologia romana, dove era portato dalla dea della primavera moglie di Vulcano, Maia, e il nome in latino significa “colei che porta ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si può scrivere in diversi modi, Maia, Maja o, e le varianti possono avere origini diverse, tutte valide, ovvero che identificano nomi omografi provenienti da diverse culture. Nel caso di Maia, ad esempio, si tratta di unripreso dalla mitologia greca, dove era portato da una delle Pleiadi, Maia; è scritto ???? e il suoè ignoto, anche se si ritiene che potrebbe forse esseer “nutrice”, “madre” (derivato dal suono onomatopeico fatto dai neonati, come “mamma”). Viene usato anche in georgiano, scritto ???? (Maia o Majja), e da questa figura prendono ilsia la stella Maia che l’asteroide 66 Maja. Un’altra versione lo farebbe invece risalire alla mitologia romana, dove era portato dalla dea della primavera moglie di Vulcano, Maia, e ilin latino significa “colei che porta ...

Advertising

DMC761 : RT @MirkoNicholas: L’uomo si trova incastrato in un grande meccanismo sociale che ha attraversato i secoli ed è stato ideato per asservirlo… - MirkoNicholas : L’uomo si trova incastrato in un grande meccanismo sociale che ha attraversato i secoli ed è stato ideato per asser… - Telemolise : Ma cosa si nasconde dietro queste date? Se da un lato i numeri vengono spesso associati a #magia ed #esoterismo, di… -