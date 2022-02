La Vespa 125 è un’icona di stile e design | ora anche in versione Lego

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’inimitabile125, icona italiana die di, arriva in formatoe il Gruppohanno collaborato insieme per creare una riproduzione fedele e creativa. Dal 1946è simbolo della creatività e delitaliani: il Gruppoha voluto omaggiare la due ruote più amata e famosa di sempre con un modellino che ne rispecchiasse tutte le caratteristiche. Il SET125 sarà disponibile dal 1 marzo, come si legge nella nota condivisa con la stampa, ed è ricco di dettagli, proprio come l’originale: sono presenti il cavalletto, il cestino contenente un mazzetto di fiori sul retro, il manubrio sterzante, il cofano del motore rimovibile e la ruota di scorta. Fonte: per ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Lego presenta la Vespa 125. Per costruirla ci vogliono oltre mille mattoncini - HP9aE5AGUk3MOxa : RT @Corriere: Lego presenta la Vespa 125. Per costruirla ci vogliono oltre mille mattoncini - Mckydu : RT @ilmessaggeroit: #vespa e #lego insieme: dalle due eccellenze italiane nasce il modellino #vespa 125 - pistema_13 : RT @ilmessaggeroit: #vespa e #lego insieme: dalle due eccellenze italiane nasce il modellino #vespa 125 - ilmessaggeroit : #vespa e #lego insieme: dalle due eccellenze italiane nasce il modellino #vespa 125 -

Ultime Notizie dalla rete : Vespa 125

Laè una grande icona del Made in Italy che ora con Piaggio e Lego si fa piccola ma solo per la gioia dei suoi fan. L'iconicaentra nel mondo della Lego sotto forma di modellino . Piaggio e Lego hanno raggiunto l'accordo per il nuovo setLego . Il modellino sarà sul mercato dal 1 marzo per la gioia dei ...I miti si incontrano,Lego è la conferma. Anzi due archetipi, quale, lo scooter Piaggio più famoso nel mondo, un colpo di genio italico creato nel 1946 , e il colosso dei mattoncini, Lego, nato nel 1936, ...L'eccellenza Made in Italy celebrata in versione 'mattonino', con il progetto di Vespa con Lego dedicato a Vespa 125. Il nuovo set 'LEGO Vespa 125' è infatti nato per celebrare l'avanguardia ...LEGO ha presentato poche ore fa un nuovo set LEGO Creator Expert composto da 1106 pezzi dedicato all’iconica Vespa. Il nuovo modello LEGO Vespa 125 rende omaggio proprio all’iconica due ruote di Piagg ...