Jessica Selassié svela le frasi “gravissime” dette da Nathaly Caldonazzo: “Faccio partire due diffide” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo due giorni di chiacchiericcio sulle presunte frasi ‘gravissime’ pronunciate da Nathaly Caldonazzo, ieri sera finalmente il mistero è stato svelato. Durante una pausa pubblicitaria del GF Vip, Lulù e Jessica Selassié hanno bacchettato la Caldonazzo: “L’altro ieri hai detto una cosa molto grave, devo tirarla fuori? Perché non ripeti quello schifo razzista che hai detto se hai coraggio? Ah, mi dici che Faccio la spiona? L’hai detto tu in diretta quindi non è fare la spia“. Quando è arrivato il momento delle nomination palesi nella stanza led, Sophie Codegoni ha ritirato fuori l’argomento: “Nomino Nathaly per le cose brutte che ha detto sulle mie amiche. Ha detto cose gravi sulle Selassié. Questa roba ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo due giorni di chiacchiericcio sulle presunte’ pronunciate da, ieri sera finalmente il mistero è statoto. Durante una pausa pubblicitaria del GF Vip, Lulù ehanno bacchettato la: “L’altro ieri hai detto una cosa molto grave, devo tirarla fuori? Perché non ripeti quello schifo razzista che hai detto se hai coraggio? Ah, mi dici chela spiona? L’hai detto tu in diretta quindi non è fare la spia“. Quando è arrivato il momento delle nomination palesi nella stanza led, Sophie Codegoni ha ritirato fuori l’argomento: “Nominoper le cose brutte che ha detto sulle mie amiche. Ha detto cose gravi sulle. Questa roba ...

pippicalzec0rte : RT @___likedaylight: se Jessica non avesse minacciato la diffida sarebbe stato insabbiato tutto e fatte passare le Selassié per stronze e p… - ParolaAurora : RT @commentacose: C'È SOLO UNA CAZZO DI REGINA : JESSICA MAKONNEN HAILE SELASSIÈ #jerù #GFVIP #jessvip - StraNotizie : Jessica Selassié svela le frasi “gravissime” dette da Nathaly Caldonazzo: “Faccio partire due diffide” - itsannieilibon : RT @___likedaylight: se Jessica non avesse minacciato la diffida sarebbe stato insabbiato tutto e fatte passare le Selassié per stronze e p… - giu_lula : “In confessionale mi hanno detto che sono stata brava e ho detto cose corrette” Dimmi che non sono riusciti a mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip, Antonio Medugno contro Delia Duran: ''È cambiata, è avvelenata'' Nelle ultime ore, il tiktoker è stato messo in guardia da Jessica Selassié , certa che Nathaly Caldonazzo abbia legato con il giovane per poterlo sfruttare a suo piacimento, soprattutto durante le ...

Grande Fratello Vip 2021 44a puntata/ Eliminato e diretta: Davide pronto al confronto Un altro scontro al femminile sta per essere analizzato da Alfonso Signorini, il rapporto tra Lulù e Jessica Selassié che nel corso della loro permanenza all'interno del reality hanno dimostrato una ...

le sorelle Selassié «papà in carcere? Lo sapevamo» Roccarainola.net Nelle ultime ore, il tiktoker è stato messo in guardia da, certa che Nathaly Caldonazzo abbia legato con il giovane per poterlo sfruttare a suo piacimento, soprattutto durante le ...Un altro scontro al femminile sta per essere analizzato da Alfonso Signorini, il rapporto tra Lulù eche nel corso della loro permanenza all'interno del reality hanno dimostrato una ...