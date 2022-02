Italia, giocatori di Roma e Lazio a pranzo con il ct Mancini (Di venerdì 25 febbraio 2022) In vista dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali, il ct dell’Italia Roberto Mancini sta girando la penisola per parlare con i giocatori che fanno parte del gruppo. L’ultima tappa, in ordine cronologico, è stata Roma, in cui l’allenatore ha pranzato con i calciatori di Lazio e Roma. In un ristorante nel centro della Capitale, Mancini e Oriali hanno quindi mangiato insieme a Pellegrini, Immobile, Zaccagni e Cristante. Cresce l’attesa per il 24 marzo, data della sfida tra Italia e Macedonia del Nord. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) In vista dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali, il ct dell’Robertosta girando la penisola per parlare con iche fanno parte del gruppo. L’ultima tappa, in ordine cronologico, è stata, in cui l’allenatore ha pranzato con i calciatori di. In un ristorante nel centro della Capitale,e Oriali hanno quindi mangiato insieme a Pellegrini, Immobile, Zaccagni e Cristante. Cresce l’attesa per il 24 marzo, data della sfida trae Macedonia del Nord. SportFace.

