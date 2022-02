Invasione Ucraina, questa mattina informativa di Draghi in Parlamento. La maggioranza si compatta (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Un'aggressione militare in Europa ingiustificabile e a cui bisogna reagire con forza con sanzioni durissime': L'Italia viaggia compatta verso la risposta alla Russia, assicurano il premier e il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) 'Un'aggressione militare in Europa ingiustificabile e a cui bisogna reagire con forza con sanzioni durissime': L'Italia viaggiaverso la risposta alla Russia, assicurano il premier e il ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - smokechikens : RT @Iperbole_: Nel frattempo già decine di arresti in varie città della Russia per persone che pacificamente protestavano contro l'invasion… - C_di_Farina : @_mediocretes @ShooterHatesYou Potevamo mandare truppe in Ucraina da prima dell'invasione, non lo abbiamo fatto per… -