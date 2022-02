Invasione Ucraina, mercati finanziari in ripresa dopo il giovedì nero (Di venerdì 25 febbraio 2022) Inizio propositivo per le borse europee, trascinate dal rimbalzo americano, con il Dow Jones che avanza dello 0,28% mentre vola il Nasdaq a più 3,34%, rendendosi conto che le sanzioni decise da Joe ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Inizio propositivo per le borse europee, trascinate dal rimbalzo americano, con il Dow Jones che avanza dello 0,28% mentre vola il Nasdaq a più 3,34%, rendendosi conto che le sanzioni decise da Joe ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - GiuseppeMuscel1 : RT @lucianonobili: “Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. L’Italia condanna con assoluta fermezza l’invasione. Voglio… - RobertoSignore7 : RT @Ci1812: Lei si chiama Elena Kovalskaya e dirige il Teatro Statale e il Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca.Ha avuto il coraggi… -