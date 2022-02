Il Covid in Ucraina, con una media di 25mila contagi al giorno, rischia di tradursi in un nemico ancora più difficile da fronteggiare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Finalmente da Kiev arrivano notizie ‘confortanti’ (per modo di dire), circa la forte resistenza che militari e civili ucraini stanno opponendo nei confronti dell’avanzata russa, che conta già oltre un migliaio di morti (ma Mosca tace). Purtroppo però, in questo drammatico momento, è duplice il sacrificio che soldati e civili ucraini sono chiamati a sopportare: non soltanto la presenza dei russi ma, purtroppo, anche una recrudescenza di contagi legati al Covid. Covid in Ucraina: la preoccupazione dell’Oms per la salute del paese, dove la sanità è impossibilitata a poter operare Già ieri infatti, l’Organizzazione mondiale della sanità, attraverso una nota ha espresso “preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell’escalation della crisi e dell’attacco da parte della Russia. “Il sistema sanitario deve continuare a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) Finalmente da Kiev arrivano notizie ‘confortanti’ (per modo di dire), circa la forte resistenza che militari e civili ucraini stanno opponendo nei confronti dell’avanzata russa, che conta già oltre un migliaio di morti (ma Mosca tace). Purtroppo però, in questo drammatico momento, è duplice il sacrificio che soldati e civili ucraini sono chiamati a sopportare: non soltanto la presenza dei russi ma, purtroppo, anche una recrudescenza dilegati alin: la preoccupazione dell’Oms per la salute del paese, dove la sanità è impossibilitata a poter operare Già ieri infatti, l’Organizzazione mondiale della sanità, attraverso una nota ha espresso “preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell’escalation della crisi e dell’attacco da parte della Russia. “Il sistema sanitario deve continuare a ...

