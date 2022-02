I bambini malati oncologici costretti nei rifugi antibombardamenti in Ucraina | VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Con i razzi russi capaci di raggiungere qualsiasi punto dell’, e vista la predisposizione a colpire punti sensibili come gli ospedali (ieri intorno alle 15 il Ministero della Difesa del Paese sotto attacco ha parlato di spari contro un nosocomio di Donetsk che ha portato a 4 morti e 10 feriti, di cui 6 tra medici e infermieri), in alcune strutture isono stati spostati inanti-bomba. Filmati documentano come a Kiev idel reparto oncologico siano statia ripararsi con le loro mamme nel seminterrato della onlus ?Soleterre. Queste sono le vittime più innocenti e indifese delle guerre. I: in questo casoa ripararsi con le mamme nel seminterrato della onlus ...

Advertising

Tg3web : Le testimonianze sui bombardamenti degli italiani residenti a Kiev. Tra loro gli operatori dell'ong Soleterre, che… - PiazzapulitaLA7 : “Da stamattina cerchiamo di mettere in protezione i bambini malati di tumore. Stiamo provando a garantire la contin… - La7tv : #piazzapulita “Non mi arruolo con Putin, non mi arruolo con Biden o con l’Europa. La mia testa è con quei bambini m… - neXtquotidiano : Rischiavano la vita prima della guerra, ora la rischiano due volte I bambini malati oncologici costretti nei rifug… - KattInForma : Ecco chi è la beata Maria Ludovica, “l’Angelo dei bambini malati” -

Ultime Notizie dalla rete : bambini malati

... portando il totale deipiù gravi a 839, con 56 ingressi in rianimazione (ieri 81). Le ... Ema: ok terza dose vaccino Pfizer per over - 12, raccomandato vaccino Moderna per6 - 11 anni. ...'Da vent'anni - dice la donna - aiutiamo iqui, negli ospedali principali dell'Ucraina. Faccio questo video ora dalla mia casa, dove mi trovo nascosta nel rifugio con la mia famiglia, ...Il racconto dell’organizzazione Soleterre che opera in Ucraina da vent’anni. “Hanno un’età compresa tra i 3 e i 14 anni, sono con le loro famiglie al sicuro. Ma non sappiamo cosa succederà in futuro.ROMA - Riparte dal Lazio la campagna di sensibilizzazione "La vita in un respiro", realizzata con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'ipertensione arteriosa polmonare, malattia cardio-po ...