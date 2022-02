“Ho una notizia su Alex Belli”. Delia Duran scopre che non è al GF Vip: la reazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per la prima volta dopo mesi, il GF Vip 6 non inizia con il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma il pubblico ha notato subito un fatto strano, ovvero l’assenza dell’attore in studio. Ricordiamo che è uscito dalla Casa lunedì scorso: un ritorno flash, anche se lui era convinto di rimanere di più. Nella scorsa diretta, dopo giorni di fuoco tra i tre con tanto di bacio saffico tra la modella venezuelana e l’influencer, Alfonso Signorini ha comunicato che era finita la sua permanenza da ospite. Ma ovviamente subito dopo la sua uscita di scena tutti si aspettavano di ritrovare Alex Belli ancora in studio, a rispondere alle domande del conduttore, a spiegare il suo punto di vista e a scontrarsi con le opinioniste, soprattutto Adriana Volpe. Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per la prima volta dopo mesi, il GF Vip 6 non inizia con il triangoloe Soleil Sorge. Ma il pubblico ha notato subito un fatto strano, ovvero l’assenza dell’attore in studio. Ricordiamo che è uscito dalla Casa lunedì scorso: un ritorno flash, anche se lui era convinto di rimanere di più. Nella scorsa diretta, dopo giorni di fuoco tra i tre con tanto di bacio saffico tra la modella venezuelana e l’influencer, Alfonso Signorini ha comunicato che era finita la sua permanenza da ospite. Ma ovviamente subito dopo la sua uscita di scena tutti si aspettavano di ritrovareancora in studio, a rispondere alle domande del conduttore, a spiegare il suo punto di vista e a scontrarsi con le opinioniste, soprattutto Adriana Volpe....

Advertising

SaveChildrenIT : Ci siamo svegliati con una terribile notizia, quella della #guerra in #Ucraina. 7.5 milioni di bambini rischiano di… - rubio_chef : Gli israeliani protestano contro 'l'occupazione russa' dell'Ucraina. La cosa non sarebbe di per sé una notizia se n… - ilriformista : Il conduttore cade in una contraddizione clamorosa che smonta tutti i suoi alibi: “Sono caduto nel trappolone perch… - valeangelsback : RT @AxlGuidato: Striscia la notizia smaschera una fake - nomatter00__ : @HOBlSHY bentornata!!?? anche a me ha distrutto un po' questa notizia, va bene dai tu? passa una bella giornata ???? -