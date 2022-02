Guerra Russia-Ucraina, la figlia di Abramovich attacca Putin: “E’ lui a volere la guerra, non i russi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sofia Abramovich, figlia del patron del Chelsea Roman, si è pubblicamente schierata contro il presidente della russia Vladimir Putin. In merito al conflitto con l’Ucraina, la ragazza ha scritto su Instagram: “E’ Putin, non la russia, a volere la guerra con l’Ucraina. Il fatto che gran parte dei russi sono con Putin è una grande bugia diffusa per la propaganda del Cremlino“. Parole che non sono passate inosservate, specialmente perché il papà è da sempre vicino al Cremlino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sofiadel patron del Chelsea Roman, si è pubblicamente schierata contro il presidente dellaVladimir. In merito al conflitto con l’, la ragazza ha scritto su Instagram: “E’, non la, alacon l’. Il fatto che gran parte deisono conè una grande bugia diffusa per la propaganda del Cremlino“. Parole che non sono passate inosservate, specialmente perché il papà è da sempre vicino al Cremlino. SportFace.

