Guerra in Ucraina, Kiev verso l'assedio: esplosioni alle porte della città. Putin all'esercito ucraino: «Cacciate Zelenksy e trattiamo». Ue divisa sul bando russo da Swift (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella notte bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev dove sono arrivati anche i carri armati. I leader dell'Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie. Zelensky li accusa e apre ad una trattativa con Mosca, mentre Putin chiama il presidente cinese e apre a negoziati di alto profilo. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 21.10 – Sanzioni, Regno Unito congela i beni di Putin e Lavrov. Pronta anche Casa Bianca I leader occidentali continuano a decidere sul pacchetto di sanzioni da riservare alla Russia. Tra le punizioni previste anche interventi diretti alle persone del presidente russo Putin e al suo ministro degli esteri ...

