Guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev: "Sarà un'altra lunga e difficile notte" – VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Kiev – "Potenti esplosioni" sono state avvertite a Kiev. Lo riportano la Bbc e Sky News parlando di colpi di artiglieria e spari nella parte occidentale della capitale Ucraina. Sky News segnala che il pomeriggio era stato relativamente tranquillo. Secondo quanto scrivono su Telegram le autorità della capitale Ucraina, il comune di Kiev ha chiesto ai cittadini di andare "urgentemente nei rifugi!". Sui social il sindaco della capitale Ucraina Vitalij Klycko, "cinque esplosioni si sono verificate con un intervallo di 3-5 minuti" vicino alla centrale elettrica CHP-6 che alimenta Kiev. Il sindaco scrive che la "situazione al momento è minacciosa". La prossima notte "Sarà molto difficile"

