Guerra in Ucraina | Draghi | può essere necessario riaprire centrali a carbone

"Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell'immediato". Ne è convinto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando dell'emergenza energetica nel corso dell'informativa urgente alla Camera sul conflitto tra Russia e Ucraina. Uno scenario che potrebbe profilarsi in virtù delle "sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro" che "ci impongono di considerare con grande attenzione l'impatto sulla nostra economia". "La maggiore preoccupazione - ha spiegato - riguarda il settore energetico, che è già ..."

