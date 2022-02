GF Vip | Nathaly Caldonazzo a rischio e Soleil Sorge l’affonda | “Troppo grave”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Si avvicina sempre di più la finale del Gf vip in corso e intanto esplode un nuovo caso nella Casa più spiata d’Italia, che vede Nathaliesqualifica dal reality. Come si segnala in rete dai telespettatori e nel bunker dei vipponi, Nathalie avrebbe sferrato una frase shock all’attacco di Jessica Hailé Sélassié e la sua famiglia, denunciata da quest’ultima in una confidenza. La frase incriminata, intanto, è oggetto di censura da parte della produzione Mediaset nei dialoghi tra i vip, ma nella guerra fredda appena esplosa c’è chi comefa notare che Nathalie meriti un serio provvedimento disciplinare. GF Vip, Pippo Baudo snobba apertamente Signorini: imbarazzo in studio Quando Katia Ricciarelli è tornata ...