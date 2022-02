F1, Charles Leclerc: “Ho buone sensazioni, un test positivo su tutti i fronti” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sono conclusi i test di F1 di Barcellona (Spagna) e la Ferrari ha tratto ottimi spunti da queste prove pre-season. Sulla pista catalana la priorità era quella di fare tanti km e cominciare a comprendere la nuova F1-75, così diversa da regolamento rispetto al modello precedente. In questo contesto ancora tutto da chiarire, la Rossa ha mostrato affidabilità e consistenza, potendosi fregiare del primato della classifica dei km percorsi senza avere contrattempi o ritardi dovuti a questioni tecniche di una qualsivoglia importanza. Per questo la soddisfazione c’è tra le fila della scuderia di Maranello che può archiviare questa tre-giorni iberica con il sorriso proiettandosi alle altre prove pre-stagionali in Bahrain (10-12 marzo) con la voglia di essere all’altezza delle migliori squadre del lotto. F1, test Barcellona 2022: risultati ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sono conclusi idi F1 di Barcellona (Spagna) e la Ferrari ha tratto ottimi spunti da queste prove pre-season. Sulla pista catalana la priorità era quella di fare tanti km e cominciare a comprendere la nuova F1-75, così diversa da regolamento rispetto al modello precedente. In questo cono ancora tutto da chiarire, la Rossa ha mostrato affidabilità e consistenza, potendosi fregiare del primato della classifica dei km percorsi senza avere contrattempi o ritardi dovuti a questioni tecniche di una qualsivoglia importanza. Per questo la soddisfazione c’è tra le fila della scuderia di Maranello che può archiviare questa tre-giorni iberica con il sorriso proiettandosi alle altre prove pre-stagionali in Bahrain (10-12 marzo) con la voglia di essere all’altezza delle migliori squadre del lotto. F1,Barcellona 2022: risultati ...

