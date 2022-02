Edificio residenziale in fiamme a Kiev | colpito da frammenti di drone abbattuto - VIDEO

Advertising

AttilaAzureRive : RT @LaRagione_eu: #Ucraina: Le forze ucraine hanno abbattuto un #aereo russo su #Kiev. Lo ha reso noto un consigliere del ministero dell'In… - CTomline : RT @blusewillis1: Una donna ucraina è ferita nel bombardamento Di un edificio residenziale nella città di Chuguev, Ucraina. (Fonte - euron… - ClaudiaBruno00 : RT @bordoni_russia: Edificio residenziale colpito a Kiev. - RivLibPopolare : RT @LaRagione_eu: #Ucraina: Le forze ucraine hanno abbattuto un #aereo russo su #Kiev. Lo ha reso noto un consigliere del ministero dell'In… - salvfor3 : RT @blusewillis1: Una donna ucraina è ferita nel bombardamento Di un edificio residenziale nella città di Chuguev, Ucraina. (Fonte - euron… -

Ultime Notizie dalla rete : Edificio residenziale

Corriere TV

... una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su "unin via Kosice". Kiev è stata colpita ...Uncon diversi appartamenti abitati da civili è stato colpito a Kiev venerdì mattina. Le fiamme e i danni sarebbero stati caustati dai frammenti di un drone russo centrato dall'esercito ucraino. ...In particolare l’obiettivo è quello di definire un nuovo contesto residenziale ... quindi un linguaggio architettonico in cui gli edifici si stempereranno in una nuova sostenibile visione ...Un edificio con diversi appartamenti abitati da civili è stato colpito a Kiev venerdì mattina. Le fiamme e i danni sarebbero stati caustati dai frammenti di un drone russo centrato dall ...