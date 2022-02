Ecco come Billie Eilish si è innamorata (degli occhi) di Daniel Craig (Di venerdì 25 febbraio 2022) Billie Eilish è la superfavorita per l’Oscar 2022. Per la sua canzone No time to die, colonna sonora dell’ultima James Bond. Ha detto che si è innamorata degli occhi di Daniel Craig. Non possiamo certo darle torto. Sapete cosa ha detto quando lo ha conosciuto? Foto Ansa È lei la superfavorita nella notte degli Oscar 2022. La sua canzone, No time to die, è data per vincente. Forse perché la sentiamo da molto prima che accompagnasse l’ultimo film di 007. No time to die, appunto. Uscito molto più tardi nei cinema per colpa del covid. Ma più che alla statuetta, nella mente della giovanissima cantautrice Billie Eilish ci sono gli occhi di Daniel Craig. LEGGI QUI TUTTE LE ... Leggi su amica (Di venerdì 25 febbraio 2022)è la superfavorita per l’Oscar 2022. Per la sua canzone No time to die, colonna sonora dell’ultima James Bond. Ha detto che si èdi. Non possiamo certo darle torto. Sapete cosa ha detto quando lo ha conosciuto? Foto Ansa È lei la superfavorita nella notteOscar 2022. La sua canzone, No time to die, è data per vincente. Forse perché la sentiamo da molto prima che accompagnasse l’ultimo film di 007. No time to die, appunto. Uscito molto più tardi nei cinema per colpa del covid. Ma più che alla statuetta, nella mente della giovanissima cantautriceci sono glidi. LEGGI QUI TUTTE LE ...

Advertising

AngeloCiocca : Come se non bastasse ecco la beffa. L'Italia ha giacimenti di gas da 150miliardi, ma NON LI SFRUTTA, LASCIANDO che… - Corriere : Alle 6 del mattino, ecco come si è svegliata Kiev sotto i primi colpi - enpaonlus : Come cambierebbe il clima se tutti fossimo vegetariani? - GermandoGermano : @perchetendenza Mi hanno insegnato che finché non porti a casa in soldi rubando, qualsiasi lavoro ha la sua dignità… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Ecco come l'imperialismo della globalizzazione disarticola gli Stati sovrani nazionali' -