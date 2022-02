Dalla Spagna: “Napoli come un pollo senza testa. Ter Stegen andava espulso” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il quotidiano spagnolo ABC esalta la vittoria del Barcellona di Xavi e punzecchia il Napoli di Spalletti. Troppo Barcellona per il Napoli che, allo stadio “Diego Armando Maradona”, perde 2-4 e dice addio a quest’edizione dell’Europa League. La squdra di Xavi ha dimostrato di essere superiore agli azzurri nell’arco di tutti i 180 minuti giocati. A difesa degli azzurri ci sono stati alcuni episodi non ravvisati dai direttori di gara, come sottolinea il quotidiano spagnolo Abc : “Perché Ter Stegen non è stato espulso?. La tranquillità, e la piacevole sensazione di ampiezza del Barcellona sono svanite al 20esimo minuto per un evidente fallo di Ter Stegen, fallo per cui incomprensibilmente non è stato espulso”. Il quotidiano Spagnolo fa poi una riflessione sul valore della ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il quotidiano spagnolo ABC esalta la vittoria del Barcellona di Xavi e punzecchia ildi Spalletti. Troppo Barcellona per ilche, allo stadio “Diego Armando Maradona”, perde 2-4 e dice addio a quest’edizione dell’Europa League. La squdra di Xavi ha dimostrato di essere superiore agli azzurri nell’arco di tutti i 180 minuti giocati. A difesa degli azzurri ci sono stati alcuni episodi non ravvisati dai direttori di gara,sottolinea il quotidiano spagnolo Abc : “Perché Ternon è stato?. La tranquillità, e la piacevole sensazione di ampiezza del Barcellona sono svanite al 20esimo minuto per un evidente fallo di Ter, fallo per cui incomprensibilmente non è stato”. Il quotidiano Spagnolo fa poi una riflessione sul valore della ...

