Covid: report Iss, continua calo incidenza e Rt (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "continua la discesa dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 552 ogni 100 mila abitanti (18 -24 febbraio) contro 672 ogni 100 mila abitanti (11 -17 febbraio), dati flusso ministero Salute". Lo sottolinea il report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Scende anche l'indice Rt. "Nel periodo 2–15 febbraio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento - si legge nel report - si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15 febbraio contro Rt=0,79 (0,78-0,81) all'8 febbraio".

