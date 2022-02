Covid Lombardia | dati e contagi del 25 febbraio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.239 i positivi ai testnelle ultime 24 ore nella regionesu 76.469 tamponi effettuati con un tasso di positività al 6.85%. Secondo idel ministero della Salute sono 45 le vittime in un giorno mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.196. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 110. 45 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

5.239 i positivi ai testnelle ultime 24, 45 i decessi Sono 5.239 i positivi ai testnelle ultime 24 ore nella regionesu 76.469 tamponi effettuati con un tasso di positività al 6.85%. Secondo i dati del ministero della Salute sono 45 le vittime in un giorno mentre i ...Bollettino coronavirus, dati 25 febbraio/ Positività 6.8%, - 24 ricoveri Crescono ancora la terze dosi, oggi a quota 37.2 milioni, mentre gli italiani che hanno avuto ilentro i sei ...Tempi duri per i cittadini lombardi: non solo il picco epidemico di COVID, ma anche le PM10, a livelli altissimi ormai da 20 giorni, colpiscono bronchi e polmoni della stragrande maggioranza dei ...Dal primo marzo quarta dose di vaccino per i più fragili. In arrivo un milione di dosi di Novavax. La notizia nell’articolo.