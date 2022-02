Cambiare paese sul Microsoft Store per installare le app non disponibili in Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sappiamo bene che in Windows 11, così come anche in Windows 10, l'app Microsoft Store rende facile installare nuove applicazioni. Questa lista di applicazioni del Microsoft Store, però, è localizzata a seconda del paese indicato sul sistema. Così come avviene anche negli Store delle App Android o per iPhone, alcune app e giochi per Windows 11 o Windows 10 possono essere disponibili esclusivamente negli Stati Uniti e non si possono installare in altre parti del mondo, come in Italia. Le ragioni di questa localizzazione dello Store Microsoft possono essere riconducibili a mancanza di permessi oppure, più spesso, di app che sfruttano servizi non disponibili in ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sappiamo bene che in Windows 11, così come anche in Windows 10, l'apprende facilenuove applicazioni. Questa lista di applicazioni del, però, è localizzata a seconda delindicato sul sistema. Così come avviene anche neglidelle App Android o per iPhone, alcune app e giochi per Windows 11 o Windows 10 possono essereesclusivamente negli Stati Uniti e non si possonoin altre parti del mondo, come in. Le ragioni di questa localizzazione dellopossono essere riconducibili a mancanza di permessi oppure, più spesso, di app che sfruttano servizi nonin ...

