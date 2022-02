Assegno unico INPS, anche i disoccupati possono averlo? (Di venerdì 25 febbraio 2022) A marzo arriveranno i primi accrediti agli italiani relativi all’Assegno unico universale. Ecco cosa accade nel caso dei disoccupati Marzo è alle porte e sarà un mese di attese per tanti italiani. Vari cambiamenti sono previsti per buste paga, pensioni mentre fa il suo esordio concretamente l’Assegno unico universale. Lo strumento, come ricordato da una L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 25 febbraio 2022) A marzo arriveranno i primi accrediti agli italiani relativi all’universale. Ecco cosa accade nel caso deiMarzo è alle porte e sarà un mese di attese per tanti italiani. Vari cambiamenti sono previsti per buste paga, pensioni mentre fa il suo esordio concretamente l’universale. Lo strumento, come ricordato da una L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

meb : “Le famiglie al centro”: è online il sito - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Assegno Unico: i numeri ufficiali da INPS - Punto Informatico - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Inps: precisazione sull'Assegno Unico - 7grammilavoro - CosenzaChannel : Quando le spese sostenute per i figli e gli altri familiari a carico restano detraibili e quando invece sono sostit… -