Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 febbraio 2022)DEL 24 FEBBRAIOORE 17.05 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’1NAPOLI, CHIUSA TRA CAIANELLO E CAPUA PER INCIDENTE VERSO NAPOLI.. PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DASI CONSIGLIA DI ANTICIPARE L’USCITA A CASSINO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A CAPUA ANDIAMO ACODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE. CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA FLAMINIA A SALARIA EPER INCIDENTE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE / OSTIENSE E TUSCOLANA IN USCITA DAINCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANTA’ALESSANDRO, CODE TRA SAN BASILIO E LA ...