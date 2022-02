Vettel: «Non correrò in Russia» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo dello sport non resta immobile davanti all'invasione russa in Ucraina. Tra questi la Formula 1 che da anni ha una gara del suo calendario proprio a Sochi. il pilota della Aston Martin ed ex campione del mondo, Sebastian Vettel, impegnato nei primi test 2022 in Spagna ha dichiarato: «Dopo quanto accaduto non correrò in Russia. È un attacco orribile che provoca molti morti per delle ragioni stupide» Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo dello sport non resta immobile davanti all'invasione russa in Ucraina. Tra questi la Formula 1 che da anni ha una gara del suo calendario proprio a Sochi. il pilota della Aston Martin ed ex campione del mondo, Sebastian, impegnato nei primi test 2022 in Spagna ha dichiarato: «Dopo quanto accaduto nonin. È un attacco orribile che provoca molti morti per delle ragioni stupide»

Advertising

sportface2016 : +++Crisi in #Ucraina, Sebastian #Vettel: 'Non parteciperò al Gran Premio in #Russia, sono sconvolto'+++#F1 #RussiaUkraineConflict - rtl1025 : ??? 'Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di #Formula1, ma personalmente non voglio correre in… - Gazzetta_it : F1, Sebastian Vettel: 'Attacco orribile, non correrò in Russia' - andal68 : RT @AndreaPecchia1: #Vettel a margine dei #F1Testing: 'attacco orribile, non correrò il GP in #Russia. Delle persone moriranno per un leade… - LucianoQuaranta : RT @sportmediaset: Attacco all'Ucraina, #Vettel tuona: 'Non andrò a correre a Sochi'. #SportMediaset -