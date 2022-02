Un posto al sole: Chiara vuole riconquistare Nunzio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Chiara si riavvicina a Nunzio (google)Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella è sempre più in crisi con Roberto, il motivo principale è soprattutto l’invadenza della ex moglie Virginia. Chiara, ha capito che il Ferri la sta usando, si è avvicinato a lei solo per raggiungere il Gruppo Petrone e per questo motivo chiede conforto a Nunzio. Infine, Guido, convinto che Mariella abbia offerto la cena a Cotugno come gesto di amicizia, scoprirà che la moglie gli nasconde qualcosa. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio che come sempre va in onda su Rai 3 dalle ore 20.40 circa. Roberto mette sotto torchio ... Leggi su formatonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chesi riavvicina a(google)Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella è sempre più in crisi con Roberto, il motivo principale è soprattutto l’invadenza della ex moglie Virginia., ha capito che il Ferri la sta usando, si è avvicinato a lei solo per raggiungere il Gruppo Petrone e per questo motivo chiede conforto a. Infine, Guido, convinto che Mariella abbia offerto la cena a Cotugno come gesto di amicizia, scoprirà che la moglie gli nasconde qualcosa. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio che come sempre va in onda su Rai 3 dalle ore 20.40 circa. Roberto mette sotto torchio ...

