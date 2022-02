Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 08:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale quando a Mosca sono le 6 del mattino bladimir Putin annuncia in TV l’attacco al Ucraina un’operazione militare per proteggere il donbass dice il presidente russo che chiede l’esercito di Kiev di Terni andare a casa a Fernando ripieni di Monteroni includono l’occupazione del paese ma la sua smilitarizzazione un’ulteriore stazione della natura uso del territorio ucraino sono inaccettabili mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle richieste di sicurezza all’annuncio dell’azione militare in Ucraina il presidente russo Putin ha minacciato senza mezzi termini coloro che potrebbero essere tentati di intervenire a fianco di Kiev ora alcune parole importanti molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall’esterno e gli eventi in corso ha detto Putin ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale quando a Mosca sono le 6 del mattino bladimir Putin annuncia in TV l’attacco al Ucraina un’operazione militare per proteggere il donbass dice il presidente russo che chiede l’esercito di Kiev di Terni andare a casa a Fernando ripieni di Monteroni includono l’occupazione del paese ma la sua smilitarizzazione un’ulteriore stazione della natura uso del territorio ucraino sono inaccettabili mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle richieste di sicurezza all’annuncio dell’azione militare in Ucraina il presidente russo Putin ha minacciato senza mezzi termini coloro che potrebbero essere tentati di intervenire a fianco di Kiev ora alcune parole importanti molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall’esterno e gli eventi in corso ha detto Putin ...

