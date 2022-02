Ucraina | Verstappen | non giusto correre a Sochi | ma decide F1

Advertising

Come Sebastian Vettel anche Maxdice no al Gran Premio di Russia a Sochi il prossimo 25 settembre. "Quando un Paese è in guerra - afferma il campione del mondo della Red Bull da Montmelò dove sono in corso i test di ...... se la Formula 1 dovesse decidere di recarsi nel paese a settembre, dopo l'invasione dell'. ... mentre Maxha aggiunto: "Quando un paese è in guerra, non è giusto correre lì" Clicca ...Barcellona, 24 feb. - (Adnkronos) - “Quando una nazione è in guerra non è giusto andarci a correre. Comunque deciderà tutto il paddock ...Il pilota tedesco dell’Aston Martin: «È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non correrò». Verstappen: «Quando un ...