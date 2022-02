Ucraina, Save the Children: l’escalation delle ostilità mette a rischio 7,5 milioni di bambini e ragazzi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ucraina. L’Organizzazione Save the Children chiede urgentemente a tutte le parti in conflitto di accettare l’immediata cessazione delle ostilità, per ridurre il rischio per la vita e il benessere dei bambini. Mentre le ostilità sono in corso, tutti gli attori devono rispettare il diritto umanitario internazionale, assicurando che i civili e le infrastrutture civili, come scuole e ospedali, siano protetti dagli attacchi. L’uso di armi esplosive nelle aree popolate rischia di provocare gravi danni ai civili, in particolare ai bambini, e dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Sono almeno 7,5 milioni i minori in Ucraina in grave pericolo di danni fisici, forte disagio psicologico e sfollamento, a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022). L’Organizzazionethechiede urgentemente a tutte le parti in conflitto di accettare l’immediata cessazione, per ridurre ilper la vita e il benessere dei. Mentre lesono in corso, tutti gli attori devono rispettare il diritto umanitario internazionale, assicurando che i civili e le infrastrutture civili, come scuole e ospedali, siano protetti dagli attacchi. L’uso di armi esplosive nelle aree popolate rischia di provocare gravi danni ai civili, in particolare ai, e dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Sono almeno 7,5i minori inin grave pericolo di danni fisici, forte disagio psicologico e sfollamento, a ...

