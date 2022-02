Ucraina, ora mi auguro che l’Europa resti unita e le sanzioni siano durissime (Di giovedì 24 febbraio 2022) A questo punto non si possono più usare mezzi termini. Tra la Federazione Russa e l’Ucraina uno è l’aggressore e l’altro è il paese aggredito. E bisogna ribadire con fermezza che nessuna ragione può giustificare un atto di aggressione ai danni di uno stato sovrano. Negli ultimi mesi si sono mantenuti aperti i canali diplomatici per evitare precisamente questo esito, cercando di comprendere le ragioni di tutte le parti coinvolte e nonostante fosse evidente la postura aggressiva tenuta da Putin. Oggi, dopo l’immotivata e gravissima violazione della sovranità territoriale e all’indipendenza Ucraina da parte della Russia, non è più possibile essere super partes. Quanto accaduto va contro i principi fondamentali delle Nazioni Unite, che la Russia stessa ha contribuito a formare attraverso la lotta al nazifascismo. Lotta nella quale ha pagato un prezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) A questo punto non si possono più usare mezzi termini. Tra la Federazione Russa e l’uno è l’aggressore e l’altro è il paese aggredito. E bisogna ribadire con fermezza che nessuna ragione può giustificare un atto di aggressione ai danni di uno stato sovrano. Negli ultimi mesi si sono mantenuti aperti i canali diplomatici per evitare precisamente questo esito, cercando di comprendere le ragioni di tutte le parti coinvolte e nonostante fosse evidente la postura aggressiva tenuta da Putin. Oggi, dopo l’immotivata e gravissima violazione della sovranità territoriale e all’indipendenzada parte della Russia, non è più possibile essere super partes. Quanto accaduto va contro i principi fondamentali delle Nazioni Unite, che la Russia stessa ha contribuito a formare attraverso la lotta al nazifascismo. Lotta nella quale ha pagato un prezzo ...

