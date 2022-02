Ucraina | l’ombra del conflitto sul prezzo di pane e pasta Coldiretti | “Rischio rivolte pane | grano alle stelle”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb — Le conseguenze dell’invasione Russa instanno per abbattersi suldegli alimenti alla base della piramide alimentare italiana e non solo: a farne le spese sarà principalmente l’esportazione dei principali cereali —, mais e soia — e tutto l’indotto di prodotti derivati da tali coltivazioni:, farine e oli, alimenti su cui è basata la sopravvivenza alimentare delle popolazioni occidentali e il cui consumo — è particolarmente vero nei confronti della— in questi due anni di restrizioni legate alla pandemia è raddoppiato rispetto a quello di dieci anni fa. Esportazioni die mais: un contraccolpo durissimo C’è da aspettarsi quindi un contraccolpo durissimo, perché secondo le stime del Dipartimento ...