Ucraina, l'attacco russo svuota lo spazio aereo del Paese: il timelapse dei cieli (Di giovedì 24 febbraio 2022) I siti che tracciano le rotte degli aerei commerciali mostrano i cieli vuoti sopra il territorio ucraino. È stato chiuso lo spazio aereo ai voli civili, dato l'alto rischio per la sicurezza, mentre l'autorità d'aviazione europea ha segnalato il rischio per i voli nelle aree circostanti di Russia e Bielorussia a causa di attività militari. In un messaggio pubblicato sul proprio sito, l'autorità statale per i servizi di traffico aereo ha comunicato che lo spazio aereo nazionale è stato chiuso ai voli civili a partire dalle ore 1,45. L'agenzia europea per la sicurezza aerea ha segnalato potenziali rischi di sicurezza anche in Russia e in Bielorussia nel raggio di 100 miglia dai confini con l'Ucraina

