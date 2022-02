Ucraina invasa, "attacco su larga scala". Putin, attacco militare all'alba: il sospetto. Primo pesante bilancio: "Centinaia di morti" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Iniziata l'invasione dell'Ucraina: alle 6 del mattino ora di Mosca il presidente russo Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco "su larga scala", definito "una operazione militare per proteggere il Donbass". Il Cremlino chiede all'esercito di Kiev di "consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l'occupazione del Paese ma la sua smilitarizzare. "Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili", spiega il presidente russo: "Gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze". "Non è una guerra - spiega ancora Putin -, ma un'operazione militare speciale". Forti esplosioni nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Iniziata l'invasione dell': alle 6 del mattino ora di Mosca il presidente russo Vladimirannuncia in tv l'"su", definito "una operazioneper proteggere il Donbass". Il Cremlino chiede all'esercito di Kiev di "consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l'occupazione del Paese ma la sua smilitarizzare. "Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili", spiega il presidente russo: "Gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze". "Non è una guerra - spiega ancora-, ma un'operazionespeciale". Forti esplosioni nelle ...

