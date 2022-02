Ucraina, il segretario generale dell’Onu Guterres: “Questo conflitto deve finire ora. Causerà sofferenze senza senso” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Questo conflitto deve finire ora”. Lo ha detto il segretario generale Onu Guterres dopo che Putin ha lanciato l’operazione militare in Ucraina. “Questa guerra non ha alcun senso, viola i principi della Carta (Onu), e causa – o Causerà se non si ferma – un livello di sofferenze che l’Europa non conosceva almeno dalla crisi balcanica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “ora”. Lo ha detto ilOnudopo che Putin ha lanciato l’operazione militare in. “Questa guerra non ha alcun, viola i principi della Carta (Onu), e causa – ose non si ferma – un livello diche l’Europa non conosceva almeno dalla crisi balcanica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

