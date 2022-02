Stand Up! Comici in prova: svelati i nomi dei 10 membri del cast (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono appena stati svelati i nomi dei 10 membri del cast di Stand Up! Comici in prova, in esclusiva su canale Nove e dal 6 marzo disponibile in anteprima su discovery+. Ecco svelati i nomi dei membri del cast di Stand Up! Comici in prova: un adattamento italiano del format di successo inglese Stand UP & DELIVER di Channel 4, prodotto da YAM112003 per Discovery Italia e distribuito da All3Media International LTD. In esclusiva su NOVE dal 13 marzo alle 21.25 e disponibile in anteprima su discovery+ dal 6 marzo, cinque Comici professionisti si sfideranno nel tentativo di insegnare la nobile arte della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono appena statidei 10deldiUp!in, in esclusiva su canale Nove e dal 6 marzo disponibile in anteprima su discovery+. EccodeideldiUp!in: un adattamento italiano del format di successo ingleseUP & DELIVER di Channel 4, prodotto da YAM112003 per Discovery Italia e distribuito da All3Media International LTD. In esclusiva su NOVE dal 13 marzo alle 21.25 e disponibile in anteprima su discovery+ dal 6 marzo, cinqueprofessionisti si sfideranno nel tentativo di insegnare la nobile arte della ...

