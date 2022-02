Rischio microbiologico: ritirati dal mercato queste due lotti di latte in polvere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ieri, 23 febbraio, il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato due tipologie di alimenti per bambini e lattanti. Il richiamo, del tutto precauzionale e volontario, è avvenuto da parte dello stesso produttore di un lotto di EleCare e Alimentum, a marchio Similac dell’azienda Abbott srl. Il Ministero della Salute ha comunicato quanto segue: A scopo precauzionale e volontario si è ravvisata l’esigenza di avviare il presente richiamo di prodotto a seguito di quattro reclami dei consumatori negli Stati Uniti relativi a Cronobacter sakazakii o Salmonella Newport in neonati che avevano consumato alimenti in polvere per lattanti prodotti in questa struttura. Nello specifico, i prodotti di latte in polvere richiamati dal mercato sono EleCare Similac con formula a base di amminoacidi e in barattoli di ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ieri, 23 febbraio, il Ministero della Salute ha ritirato daldue tipologie di alimenti per bambini e lattanti. Il richiamo, del tutto precauzionale e volontario, è avvenuto da parte dello stesso produttore di un lotto di EleCare e Alimentum, a marchio Similac dell’azienda Abbott srl. Il Ministero della Salute ha comunicato quanto segue: A scopo precauzionale e volontario si è ravvisata l’esigenza di avviare il presente richiamo di prodotto a seguito di quattro reclami dei consumatori negli Stati Uniti relativi a Cronobacter sakazakii o Salmonella Newport in neonati che avevano consumato alimenti inper lattanti prodotti in questa struttura. Nello specifico, i prodotti diinrichiamati dalsono EleCare Similac con formula a base di amminoacidi e in barattoli di ...

