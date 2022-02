Putin lancia operazione militare speciale in Ucraina. Mosca: “Annientate le difese aeree di Kiev” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato questa notte una operazione militare speciale in Ucraina con l’obiettivo di difendere il Donbass, intanto Mosca annuncia: “Annientate le difese aeree di Kiev“. Putin ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitarizzare il Paese. Putin lancia operazione militare speciale in Ucraina a difesa del Donbass La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb – Il presidente russo Vladimirhato questa notte unaincon l’obiettivo di difendere il Donbass, intantoannuncia: “ledi“.ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani dinon includono l’occupazione dell’ma smilitarizzare il Paese.ina difesa del Donbass La Russia “non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l’Occidente”, ...

