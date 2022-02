Progetto parco eolico offshore anche nel mare di Rimini e Cattolica (Di venerdì 25 febbraio 2022) 51 pale eoliche distribuite su un tratto di mare di 71,5 chilometri quadrati antistante la costa tra Rimini e Cattolica, per un totale di 330 megawatt (MW). É l’ambizioso Progetto di Energia Wind 2020, società di scopo costituita da due aziende attive nel campo delle energie rinnovabili. anche questo Progetto, però, come molti altri di questo tipo in Italia, si scontra con il parere di associazioni e istituzioni locali, che oppongono diverse perplessità di ordine economico-turistico, paesaggistico e pure ambientale. Alle numerose difficoltà che ostacolano lo sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese, Legambiente ha dedicato il dossier “Scacco matto alle rinnovabili”, che racconta venti storie simbolo di blocchi alle fonti pulite.Un esempio significativo di questa situazione è quello ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 febbraio 2022) 51 pale eoliche distribuite su un tratto didi 71,5 chilometri quadrati antistante la costa tra, per un totale di 330 megawatt (MW). É l’ambiziosodi Energia Wind 2020, società di scopo costituita da due aziende attive nel campo delle energie rinnovabili.questo, però, come molti altri di questo tipo in Italia, si scontra con il parere di associazioni e istituzioni locali, che oppongono diverse perplessità di ordine economico-turistico, paesaggistico e pure ambientale. Alle numerose difficoltà che ostacolano lo sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese, Legambiente ha dedicato il dossier “Scacco matto alle rinnovabili”, che racconta venti storie simbolo di blocchi alle fonti pulite.Un esempio significativo di questa situazione è quello ...

Advertising

paolovarsi1 : Terra Santa. Dietro al parco sul monte degli Ulivi un progetto nazionalista - - Freackly : In tutto questo: -Non posso dare l'esame domani, quindi il progetto su cui ho lavorato per gli ultimi mesi si fotte… - susdefItalia : Il Ministero della Transizione ecologica ha inserito il Parco Nazionale dell’#AltaMurgia nella rosa dei #parchi più… - savonanews : Il Parco delle Alpi Liguri approva il progetto della Via del Sale e stanzia fondi per l'entroterra, Alessandri: 'Fo… - imperianews_it : Il Parco delle Alpi Liguri approva il progetto della Via del Sale e stanzia fondi per l'entroterra, Alessandri: 'Fo… -