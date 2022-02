Piercing | tipologie | come si curano e come prevenire eventuali rischi

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Cos’è Il, chiamato anche body, è una tecnica che consiste nel bucare alcune zone della pelle, allo scopo di adornarle con gioielli in acciaio o in altri materiali. La definizione è data dalla stessa parolache deriva dal verbo to pierce, la cui traduzione dall’inglese è appunto forare. I buchi possono essere effettuati in varie parti del corpol’orecchio, il naso, l’ombelico; si tratta di fori superficiali che coinvolgono la pelle e, in alcuni casi, il tessuto cartilagineo e che di norma vengono eseguiti con aghi sterili, più raramente con “pistole” spara orecchini, oggi poco utilizzate rispetto al passato. Al pari dei tatuaggi,sono un modo per “decorare” il proprio corpo. In alcune culturee tatuaggi non hanno solo ...