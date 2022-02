No, questo video non mostra i «primi attacchi russi in Ucraina» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una zona residenziale ritrovarsi all’improvviso al buio a causa di un’improvvisa interruzione della corrente elettrica. Subito dopo si scorgono un lampo di luce e un’esplosione. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Le terrificanti immagini dei primi attacchi russi in Ucraina: la guerra è iniziata». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto di verifica è reale, ma non ha alcun ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato uncheuna zona residenziale ritrovarsi all’improvviso al buio a causa di un’improvvisa interruzione della corrente elettrica. Subito dopo si scorgono un lampo di luce e un’esplosione. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Le terrificanti immagini deiin: la guerra è iniziata». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dallaa, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato diverse aree dell’. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Iloggetto di verifica è reale, ma non ha alcun ...

