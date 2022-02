Motomondiale: Marc Marquez 'Guidare è come sciare, non si dimentica' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo spagnolo della Honda scalda il motore in vista del via del campionato 2022 ROMA - Marc Marquez, otto volte campione del mondo, scalda il motore per la nuova stagione della MotoGP. Il pilota ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo spagnolo della Honda scalda il motore in vista del via del campionato 2022 ROMA -, otto volte campione del mondo, scalda il motore per la nuova stagione della MotoGP. Il pilota ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Marc Marquez 'Guidare è come sciare, non si dimentica' - corsedimoto : FABIO QUARTARARO si prepara per il primo round MotoGP 2022. Il campione in carica pronto per la sfida con Marc Marq… - corsedimoto : MARC MARQUEZ avrà un asso nella manica: ecco chi è Jenny Anderson, la telemetrista Honda HRC #Corsedimoto… - PaichuPrayot : RT @AndreaPecchia1: Marc #Márquez Alentà, uno dei piloti più vincenti della Storia, nasce a #Cervera il #17Febbraio 1993. 'Ho realizzato i… - corsedimoto : MARC MARQUEZ scopre una Honda RC-V diversa dopo i test MotoGP a Sepang e Mandalika. Una moto radicalmente cambiata… -