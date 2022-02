Malore improvviso nel suo negozio, Luca muore a 53 anni dopo il ricovero in ospedale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se n’è andato a 53 anni Luca Ciampi, barbiere aglianese residente a Montale. Si è spento in una sala dell’ospedale San Jacopo di Pistoia dopo un Malore improvviso che lo aveva colpito nel suo negozio. Una morte sulla quale ora i famigliari vogliono chiarezza. La moglie dell’uomo ha infatti chiesto che venga eseguita l’autopsia. “Vogliamo capire cosa è successo” ha detto al quotidiano La Nazione. L’esame, a quanto si apprende, sarà eseguita domani. Perito di parte, incaricato dalla famiglia è il dottor Fabio Fondelli, mentre il legale è l’avvocato Paolo Tresca. Sul caso è informata anche la procura, ma non sarebbero stati aperti fascicoli. “Posso solo dire che Luca era sano e non soffriva di problemi cardiaci – riferisce la moglie a La Mazione – e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Se n’è andato a 53Ciampi, barbiere aglianese residente a Montale. Si è spento in una sala dell’San Jacopo di Pistoiaunche lo aveva colpito nel suo. Una morte sulla quale ora i famigliari vogliono chiarezza. La moglie dell’uomo ha infatti chiesto che venga eseguita l’autopsia. “Vogliamo capire cosa è successo” ha detto al quotidiano La Nazione. L’esame, a quanto si apprende, sarà eseguita domani. Perito di parte, incaricato dalla famiglia è il dottor Fabio Fondelli, mentre il legale è l’avvocato Paolo Tresca. Sul caso è informata anche la procura, ma non sarebbero stati aperti fascicoli. “Posso solo dire cheera sano e non soffriva di problemi cardiaci – riferisce la moglie a La Mazione – e ...

