MAK | strategie | aumenti dei prezzi | nuovi progetti – intervista a Bertolinelli

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Abbiamoto Guglielmo, amministratore delegato MAK, per capire come è partito il 2022, quali sono le previsioni per l’anno in corso, quali fattori stanno impattando sul mercato e chesta mettendo in campo l’azienda. Come è andato il 2021? Il 2021 è stato un anno che definirei di “tempesta perfetta”: è stato estremamente intenso ma al contempo molto, molto positivo. Si sono combinati dei fattori che hanno dato risultati eccezionali, culminati con il record di fatturato, superando i 57 milioni. Per questo motivo, da una parte abbiamo deciso di premiare i nostri dipendenti, e dall’altra di premere sull’acceleratore lato investimenti. Il 2022, invece, come è partito? E che previsioni possiamo dare per il prosieguo dell’anno? Gennaio, per l’Italia, è stato frenato dalle restrizioni legate alle quarantene e, ...