Lucas Leiva: «Porto veramente forte, serve la partita perfetta» (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Parla il centrocampista della Lazio Intervenuto a Lazio Style Channel, Lucas Leiva ha parlato nel pre-partita di Lazio-Porto: Le sue parole: ««Per oggi abbiamo delle buone sensazioni, conosciamo la difficoltà della partita avendoli affrontati una settimana fa con una buona prestazione ma non è stata sufficiente per vincere, il che vuol dire che sono veramente forti. Dobbiamo fare la partita perfetta per passare al prossimo turno». MIGLIORAMENTI – «Siamo migliorati nel lavoro di squadra, pensiamo tutti allo stesso modo e il periodo d’adattamento per il sistema di gioco e per le nuove richieste del mister ci sia servito, infatti negli ultimi mesi lo stiamo dimostrando. Non è ancora sufficiente, possiamo migliorare e crescere. Le partite come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Parla il centrocampista della Lazio Intervenuto a Lazio Style Channel,ha parlato nel pre-di Lazio-: Le sue parole: ««Per oggi abbiamo delle buone sensazioni, conosciamo la difficoltà dellaavendoli affrontati una settimana fa con una buona prestazione ma non è stata sufficiente per vincere, il che vuol dire che sonoforti. Dobbiamo fare laper passare al prossimo turno». MIGLIORAMENTI – «Siamo migliorati nel lavoro di squadra, pensiamo tutti allo stesso modo e il periodo d’adattamento per il sistema di gioco e per le nuove richieste del mister ci sia servito, infatti negli ultimi mesi lo stiamo dimostrando. Non è ancora sufficiente, possiamo migliorare e crescere. Le partite come ...

Advertising

pasqualinipatri : Lazio-Porto, Lucas Leiva nel pre partita: “Dobbiamo fare una prova perfetta per passare il turno, speriamo di uscir… - LALAZIOMIA : Lazio-Porto, Lucas Leiva nel pre partita: “Dobbiamo fare una prova perfetta per passare il turno, speriamo di uscir… - laziopress : Lucas Leiva: “Dobbiamo fare una prova perfetta per passare il turno, speriamo di uscire di qua con un bel risultato… - LazioNews_24 : #LucasLeiva: «Per passare il turno serve la partita perfetta, tifosi fondamentali» - PronoBetFoot0 : ? Les compos de Lazio Rome - Porto : - Lazio : Strakosha - Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu - Milinkovic Savic,… -